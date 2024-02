Calciomercato Lazio, Gila può partire in estate? Clamorosa ipotesi, c’è un top club sul centrale

Calciomercato Lazio, Mario Gila leader della difesa biancoceleste: un top club piomba sullo spagnolo in vista dell’estate

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mario Gila, un pò a sorpresa, è diventato il perno della difesa della Lazio di Maurizio Sarri. Con la titolarità domani a Torino il centrale diventerà il più impiegato della retroguardia dietro Romagnoli e superando anche il connazionale Patric.

Le prestazioni del ragazzo però non sono passate inosservate e hanno incuriosito addirittura la sua ex squadra, ovvero il Real Madrid. I Blancos lo stanno monitorando in vista dell’estate: Gila, che non ha mai negato il desiderio di tornare a casa, potrebbe essere un colpo interessante per la squadra di Ancelotti.