Lazio-Pinamonti, la pista si scalda: Lotito studia l’offerta

Calciomercato Lazio, cresce l’idea Pinamonti come vice Immobile: Lotito prepara l’offerta per convincere il Sassuolo

La ricerca del vice Immobile è argomento sempre prioritario nel calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome balzato ora in pole sarebbe quello di Andrea Pinamonti, centravanti italiano appena riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro.

Sarri apprezza l’ex Inter e lo stesso Pinamonti è ingolosito dall’idea di sbarcare a Formello. Considerati gli ammortamenti, un’offerta plausibile e sulla quale Lotito sta riflettendo è quella di mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Cancellieri.