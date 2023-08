Calciomercato Lazio, Mario Rui ipotesi viva. Ma De Laurentiis spaventa Lotito: cosa succede

Calciomercato Lazio, tra i nomi per il terzino sinistro resta viva l’ipotesi Mario Rui: la richiesta di De Laurentiis però spaventa

Come riportata da Repubblica edizione Napoli, Mario Rui resta un’ipotesi concreta per la fascia sinistra nel calciomercato Lazio.

Il portoghese ha rotto con l’ambiente visto che De Laurentiis non vuole rinnovargli il contratto nel 2025. Proprio per questo, e visti i quasi 33 anni, Lotito pensava di mettere sul piatto una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro per il cartellino ma il patron dei partenopei spara altissimo. Servono 20 milioni. Una cifra decisamente fuori portata.