Calciomercato Lazio: interesse esponenziale per Karlsson, Sarri stregato

Calciomercato Lazio, Sarri è rimasto stregato da Jesper Karlsson nel doppio confronto con l’AZ Alkmaar: interesse esponenziale

C’è un nome nuovo per il calciomercato Lazio in vista dell’estate. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il club biancoceleste, su suggerimento di Sarri, rimasto completamente stregato dal ragazzo, ha mosso i primi passi ufficiali per Jesper Karlsson, esterno offensivo dell’AZ Alkmaar e grande protagonista del doppio confronto in Conference League.

Sul ragazzo ci sono anche Benfica e Fiorentina con l’AZ che chiede almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino. Non ci sarebbe nessun problema invece per quanto riguarda l’ingaggio visto che Karlsson al momento guadagna 700mila euro più bonus, una cifra facilmente migliorabile.