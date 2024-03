Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta un fratello di lusso: occhi su Jobe Bellingham. La situazione

Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta la pista che porta a Jobe Bellingham, fratello del fuoriclasse del Real Madrid

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli occhi del calciomercato Lazio, in particolare per quanto riguarda il reparto d’attacco, seno sempre indirizzati verso l’Inghilterra.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Jobe Bellingham, trequartista del Sunderland capace di ricoprire diverse posizioni grazie alla sua duttilità e fratello di Jude, fuoriclasse del Real Madrid. Di lui si parlerà molto la prossima estate.