Lazzari-Inter: l’esterno può finanziare il mercato. Ultime

Manuel Lazzari è finito in fondo alle scelte di Maurizio Sarri: l’esterno piace all’Inter. La sua partenza può finanziare il mercato

Manuel Lazzari, dopo il rinnovo fino al 2027 dello scorso novembre, è finito in fondo alle gerarchie di Maurizio Sarri.

Come riporta Il Messaggero, l’esterno piace tantissimo all’Inter di Simone Inzaghi, il tecnico che ha spinto per portarlo proprio in biancoceleste. Una sua partenza potrebbe finanziare il calciomercato Lazio in entrata.