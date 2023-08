Mercato Lazio, Basic resta in Serie A? Ipotesi a sorpresa

Calciomercato Lazio, Toma Basic potrebbe lasciare il club biancoceleste rimanendo in Serie A: su di lui c’è l’Hellas Verona

Come riferito da Gianluca Di Marzio, spunta una pretendente a sorpresa per Toma Basic, centrocampista in uscita nel calciomercato Lazio.

Sul calciatore è piombato il Verona: la trattativa appare complicata per gli alti costi dell’operazione soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio ma la pista va monitorata con attenzione.