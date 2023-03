Calciomercato Lazio: si pensa anche al colpo dalla Turchia. Perfetto per Sarri

Calciomercato Lazio, per il centrocampo piace anche Gedson Fernandes del Besiktas: Sarri lo considera perfetto per il suo calcio

Come riferito dal Alfredo Pedullà, la Lazio segue altri profili per il centrocampo, tenendo conto che bisognerà prendere una decisione sia su Basic che su Marcos Antonio. Nessun problema e grande soddisfazione, invece, per Cataldi (destinato a rinnovare come premio al suo enorme senso di appartenenza) e Vecino oltre che per il ritrovato Luis Alberto.

Un centrocampista che piace e che verrà seguito a maggior ragione è Gedson Fernandes, portoghese di 24 anni in forza al Besiktas, con un passato luminoso al Benfica (a quei tempi era un obiettivo anche del Milan). Può giocare sia da regista che da mezzala, tecnica importante il classico centrocampista box to box. Ha un contatto lungo con i turchi, scadenza 2026, ma viene ritenuto il perfetto interprete degli schemi di Sarri e quindi verrà seguito a maggior ragione nelle prossime settimane.