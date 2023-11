Calciomercato Lazio: il colpo di scena che avvicina Insigne ai biancocelesti

Calciomercato Lazio, c’è il colpo di scena per quanto riguarda il possibile arrivo di Insigne: ha la stessa procura di Luis Alberto

Lorenzo Insigne resta nl mirino del calciomercato Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, un aspetto potrebbe favorire il trasferimento a Formello.

L’esterno ex Napoli infatti ha da poco cambiato procura affidandosi alla You First, la stessa di Luis Alberto, con la quale Lotito ha un grande rapporto visto anche il rinnovo del Mago siglato a settembre. La pista può infiammarsi presto.