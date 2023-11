Insigne-Lazio, strada in salita? Il Messaggero: «Può arrivare solo in un caso»

Insigne-Lazio, la pista appare in salita: l’esterno del Toronto si è riproposto ma il suo arrivo dipende dal futuro di Pedro

Lorenzo Insigne resta una suggestione importante del calciomercato Lazio. Tuttavia, Il Messaggero oggi in edicola spiega:

Vi avevamo svelato a inizio ottobre che Insigne aveva chiamato Sarri ed era disposto a ridursi l’ingaggio pur di raggiungerlo e lasciare Toronto. Qualcuno lo ha scoperto adesso solo perché Lorenzo è passato all’agenzia You First (la stessa di Luis Alberto), che lo ha riproposto alla Lazio. Il discorso però oggi non è cambiato: il club biancoceleste prenderebbe in considerazione la candidatura del 32enne partenopeo solo in caso di un addio di Pedro.