Calciomercato Lazio, dall’Inghilterra sicuri: Kolasinac in pole per la difesa

Indiscrezioni di calciomercato per la Lazio direttamente dall’Inghilterra: Sead Kolasinac è in pole per la difesa biancoceleste

Ancora voci di calciomercato in casa Lazio. Oltre ai soliti nomi, come Basic, Torreira e Kostic, i biancocelesti sarebbero attivi anche per un colpo in difesa e dall’Inghilterra arrivano conferme su un’indiscrezione spuntata nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, nel Regno Unito sono sicuri che in pole per il reparto arretrato biancoceleste ci sia Sead Kolasinac dell’Arsenal. Il bosniaco sembrava destinato a diventare un nuovo giocatore del Fenerbache, ma l’affare è saltato. Per questo, il suo nome è stato accostato alla Prima Squadra della Capitale, che potrebbe così puntellare la propria difesa. Si attendono ulteriori novità nei prossimi giorni.