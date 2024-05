Calciomercato Lazio, l’INDISCREZIONE fa sognare i tifosi! C’entra Kamada, TUTTI i dettagli

Calciomercato Lazio, arriva l’importante indiscrezione sul futuro di Daichi Kamada: il giapponese pronto al rinnovo coi biancocelesti

Come riporta Il Messaggero, sta per arrivare una buona notizia per il calciomercato Lazio della prossima estate. Daichi Kamada, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, avrebbe infatti deciso di prolungare con il club biancoceleste attivando la clausola presente nel proprio contratto e valida fino al 30 maggio.

Da capire solamente se gli anni di prolungamento saranno 3, come previsto dall’accordo firmato lo scorso agosto, oppure solo uno, come da richiesta dello stesso giapponese a Lotito.