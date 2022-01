Calciomercato Lazio, tutto ancora in fase di stallo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato della Lazio è ancora bloccato. Ma qual è la situazione a undici giorni dal gong finale?

Tutto, come ribadito da Il Corriere dello Sport, ruota attorno all’indice di liquidità. Le cessioni di Muriqi e Vavro potrebbero essere la svolta. L’attaccante kosovaro verrebbe però ceduto soltanto se un club decidesse di acquistarne il cartellino, mentre il secondo ha ripreso addirittura a giocare. Occhio anche su Lazzari, accostato all’Atalanta, ma solo in caso di partenza di Hateboer. Sarri, dal canto suo, pare aver capito che forse non avrà rinforzi. Ed è per questo che si prolungherebbe l’attesa per la firma sul rinnovo.