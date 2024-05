Calciomercato Lazio, vertice con Tudor a breve: smentito ancora QUEL possibile acquisto

Calciomercato Lazio, vertice con Tudor in programma a breve tra le due parti: smentito nuovamente un possibile acquisto

Come scrive il Messaggero, è in programma a breve un vertice del calciomercato Lazio con Igor Tudor. In prima fila ci sono sempre i profili di Dia e Tchaouna, in uscita dalla Salernitana ora che il club campano tornerà in Serie B.

Negli ultimi giorni si è poi parlato molto anche di un possibile interesse per Robin Gosens, che sarebbe di ritorno in Serie A. Da Formello, però, continuano a smentire un possibile affare per il tedesco.