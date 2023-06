Calciomercato Lazio, Lotito incontra Pimenta: Marcos Leonardo ad un passo. Cifre e dettagli

Calciomercato Lazio, nelle ultime ore c’è stato un importante incontro tra Lotito e Rafaela Pimenta: sul piatto Marcos Leonardo

Può incendiarsi a breve il calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, negli scorsi giorni è andato in scena un importante incontro tra Claudio Lotito e Rafaela Pimenta, agente di Marcos Leonardo.

Le parti hanno praticamente concordato una bozza di accordo per l’arrivo del centravanti brasiliano del Santos, classe 2003: 10-12 milioni al club brasiliano per il cartellino e inserimento di una clausola rescissoria da 40 milioni di euro nel contratto con la Lazio. Si attende il vertice tra il patron e Sarri per decidere se affondare definitivamente il colpo.