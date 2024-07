Calciomercato Lazio, Lotito INCONTRA Baroni. Il tecnico fa la sua LISTA: le RICHIESTE al patron. La RIVELAZIONE

Calciomercato Lazio, Lotito incontra Baroni e fa la sua lista: ecco le richieste del tecnico al patron biancoceleste. La rivelazione

Come svelato dal Corriere dello Sport, dopo l’allenamento di ieri c’è stato un incontro tra il presidente Claudio Lotito e il tecnico Marco Baroni, utile per discutere di diverse tematiche tra cui le prossime mosse del calciomercato Lazio.

Il tecnico aspetta un’ala offensiva e il nome al momento più caldo è quello del francese Laurienté, per il quale manca però ancora l’accordo con il Sassuolo. Alternativa Correa, mentre si valuta il colpo James Rodriguez. La priorità ora, però, è quella di sfoltire la rosa per liberare posti per le liste del campionato e della Uefa.