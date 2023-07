Mercato Lazio, Kamada priorità di Sarri: oggi l’incontro. Le cifre sul piatto

Calciomercato Lazio, Sarri ha scelto Kamada come obiettivo principale a centrocampo: oggi l’incontro con gli agenti

Come riporta Il Messaggero, quella di oggi sarà una giornata importante per il calciomercato Lazio.

Maurizio Sarri ha sciolto le riserve e ha indicato in Daichi Kamada, sfumato Zielinski e con Zakharyan considerato ancora non pronto al 100%, l’obiettivo principale per il proprio centrocampo. Oggi ci sarà l’incontro con i suoi agenti: si parte da una richiesta di quasi 5 milioni di euro d’ingaggio (le commissioni sarebbero invece abbordabili) ma Lotito è convinto di convincere il giapponese con un triennale da 3.5 milioni più bonus facendo leva anche sullo sponsor tecnico del club, la Mizuno.