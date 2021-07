Calciomercato Lazio, in Inghilterra sono sicuri: Tare in contatto con Shaqiri

Calciomercato Lazio, in Inghilterra rilanciano il forte interessamento della Lazio per Shaqiri: Tare in contatto, ma occhio al Napoli

Aumentano le voci che vorrebbero la Lazio molto interessata a Shaqiri. Come riferito dall’Inghilterra infatti, in particolare Sky Sports UK, Tare sarebbe in contatto serrato con gli agenti del calciatore, in scadenza di contratto col Liverpool e ancora dubbioso sul futuro.

Il DS biancoceleste deve però stare attento alla concorrenza del Napoli, con Spalletti che avrebbe suggerito il nome dello svizzero a Cristiano Giuntoli.