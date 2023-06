Calciomercato Lazio, Impallomeni su Berardi: «Credo che sia il colpo dell’estate». Ecco cosa pensa l’ex giocatore

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, a TMW Radio, ha parlato del mercato della Lazio:

PAROLE– «E’ un gran bell’acquisto. Non è il vice-Immobile, serve trovarlo in quel ruolo. Credo che sia il colpo dell’estate. Nella Lazio ritrova quel gioco collettivo che ha anche il Sassuolo. Se non cede Milinkovic e va così in campionato può fare all-in e proiettare la Lazio tra le favorite ».