Calciomercato Lazio, Immobile ha una preferenza CHIARA! Dialogo con Lotito, il patron non CHIUDE a questa possibilità

Calciomercato Lazio, Ciro Immobile ha una preferenza chiara per la prossima stagione: vuole rimanere a Formello

Come riporta Il Messaggero, passano gli anni ma Ciro Immobile non ha nessuna intenzione di lasciare il calciomercato Lazio nonostante le due ultime stagioni falcidiate da infortuni e lontane dagli standard a cui aveva sempre abituato i tifosi.

Tuttavia oggi il classe ’90 sarà regolarmente a disposizione di Marco Baroni col chiaro intento di ritagliarsi uno spazio importante in rosa anche se Lotito è di tutt’altro avviso: il presidente non metterà ma alla porta la bandiera biancoceleste anche in virtù di un rapporto strettissimo tra i due ma è convinto che verso la fine del mercato arriverà un’offerta dall’Arabia capace di convincere il calciatore. Non resta che aspettare.