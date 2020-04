Calciomercato Lazio, Di Marzio: «Il Napoli pensa alla pazzia per Immobile»

Calciomercato Lazio, secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli proverà in qualsiasi modo ad acquistare Ciro Immobile

Con Arkadiusz Milik molto vicino all’addio, il Napoli è alla ricerca di un degna sostituto. Il nome che più piace alla società partenopea è quello di Ciro Immobile, attuale capocannoniere della Serie A. Secondo l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, De Laurentiis sarebbe pronto a fare pazzie pur di acquistare il bomber della Lazio. Ecco le sue parole a Sky:

«Se il Napoli oggi dovesse e volesse fare una pazzia per un attaccante la farebbe per Immobile. Al netto della volontà di cederlo della Lazio, che però oggi non c’è perché lo vuole tenere».