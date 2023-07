Calciomercato Lazio, Immobile e quel retroscena con l’Al Shabab. Cosa succede. Il club saudita è un nome non nuovo in casa biancoceleste

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l’interesse su Ciro Immobile arriva anche dalle stanze dell’Al Shabab. Un nome non nuovo in casa Lazio. Diversi anni fa, infatti, Il club arabo recapitò a Formello un’offerta per Felipe Caicedo.

Le dirigenze, inoltre, hanno vissuto a braccetto diversi momenti calcistici. Riyadh 2019, cara ai biancocelesti per la conquista della Supercoppa Italiana, è uno di questi. C’è poi la questione ritiri. Con l’Al Shabab la Lazio ha condiviso la struttura di Marienfeld, vicino Gutersloh, nelle famose estati tedesche lontano da tutto e da tutti. Nel 2019 anche un’amichevole trasmessa in TV, proprio in terra teutonica, con i capitolini che vinsero 5-1 con doppietta proprio del capitano biancoceleste che ha fatto innamorare il club della capitale saudita.