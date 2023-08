Calciomercato Lazio, il tecnico del Tottenham su Lloris: «Vicino a lasciare il club? Sulle uscite ho poco controllo». Le sue parole

Hugo Lloris è uno dei profili individuati dalla Lazio come vice Provedel. Proseguono i contatti tra il portiere e la società capitolina nel tentativo di trovare un accordo. In attesa di novità, oggi in conferenza stampa, si è espresso sulla questione il tecnico del Tottenham. Queste le sue parole:

PAROLE– «Se è vicino a lasciare il club? Non ne sono sicuro. Sulle uscite ho poco controllo. Devo concentrarmi su ciò che abbiamo davanti e su chi si allena. Presumo che man mano che ci avviciniamo alla fine della finestra di mercato tutto accelererà ».