Calciomercato Lazio, il Siviglia non molla Luis Alberto ma…

Il Siviglia sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Lazio: 30 milioni per Luis Alberto. Lo spagnolo, però, partirebbe solo se…

Il Siviglia non molla Luis Alberto. La notizia non è stata confermata dagli agenti del giocatore, ma Il Corriere dello Sport avvisa: il club andaluso è pronto a recapitare alla Lazio un’offerta da 30 milioni (bonus inclusi). La partenza dello spagnolo, però, dipenderà direttamente dalla variabile Milinkovic: la società ha infatti garantito a mister Inzaghi che uno dei due sarebbe rimasto a Roma, garanzia imprescindibile per la nuova stagione. Il patron biancoceleste ha inoltre fatto una patto d’onore col gigante serbo, promettendo di non trattenerlo a tutti i costi e lasciarlo partire a fronte di una cifra adeguata. Se il serbo dovesse rimanere alla Lazio, potrebbe allora aprirsi un dialogo con il Siviglia per la cessione di Luis Alberto.