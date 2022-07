Calciomercato Lazio, il Siviglia cede Koundé al Chelsea: ora possibile assalto a Luis Alberto

Calciomercato Lazio: il Siviglia è vicino a chiudere la cessione di Koundé al Chelsea e con i soldi incassati potrebbe tentare l’assalto a Luis Alberto

Il Siviglia potrebbe presto far cassa con la cessione ormai vicinissima di Koundé al Chelsea. Dovrebbero essere circa 60 i milioni incassati dal club spagnolo dalla vendita del difensore e una volta chiuso l’affare gli andalusi, come riportato da Alfredo Pedullà, potrebbero tornare a farsi avanti per Luis Alberto della Lazio; da mesi nel mirino per rinforzare il centrocampo.

Con la possibile cessione del Mago, i biancocelesti andranno poi all’assalto di Ilic, desiderio di mercato di Sarri bloccato da tempo e in uscita dal Verona.