Calciomercato Lazio, il Sassuolo studia l’alternativa a Berardi: ecco il nome caldo. Il 10 neroverde ha gli occhi addosso di mezza Serie A

Secondo Il Corriere dello Sport, il Sassuolo non perde tempo e studia il possibile sostituto sulla corsia di destra nel caso in cui Berardi dovesse andare via, sul giocatore ci sono molti club tra cui la Lazio.

Il nome caldo in queste ore è quello di Matias Soulé della Juventus. Occhio però alla concorrenza. Sul giocatore ci sono anche Frosinone, Monza, Empoli e Atalanta.