Calciomercato Lazio, il Real Madrid “molla” Milinkovic: ecco il motivo

Milinkovic-Savic è uno degli uomini-mercato biancocelesti

In casa Lazio si lavora per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni. Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo di Paris Saint-Germain, Juventus e Real Madrid, sarebbe il nucleo di tutte le trattative capitoline. Secondo Diario Madridista, proprio i Galacticos si sarebbero recentemente defilati nella corsa al classe ’95 serbo. Il motivo di questo dietrofront sarebbe rappresentato dalle perplessità di Zidane, che vorrebbe assolutamente Paul Pogba per il proprio centrocampo. Zizou non avrebbe grande considerazione di Milinkovic e Pjanic, il bosniaco è un’altra alternativa qualora il Polpo non raggiungesse la corte di Florentino Pérez. I tifosi biancocelesti possono stare tranquilli, il Real Madrid è ormai fuori dai giochi.