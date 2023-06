Calciomercato Lazio, il punto sul futuro di Ferguson. Parla l’agente del giocatore. Quello del centrocampista è uno dei profili che può infiammare questa sessione di mercato

Tanti club sulle tracce del giocatore del Bologna, Lewis Ferguson, tra cui la Lazio. Sul destino del giocatore ha fatto chiarezza il suo agente, Bill McMurdo, intervenuto a Sportitalia. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Penso che la società ed il giocatore rimarrebbero delusi se non ci fosse interesse da parte di altri club, dopo il successo avuto da Lewis in questa sua prima stagione in Italia. Offerte? Anche qualora arrivassero, comunque, Lewis sarebbe obbligato ad onorare il contratto con il Bologna. Personalmente, credo che Lewis sarà un top player entro i prossimi due anni. Il successo della sua prima stagione in Serie A è il primo passo in questa strada ».