Calciomercato Lazio, il PSG insiste per Milinkovic Savic

Il club francese insiste per accaparrarsi il centrocampista della Lazio, Milinkovic Savic. Pronta un’offerta da 60 milioni

Come riportato dal portale transalpino, Le10sport, il Paris Saint Germain è pronto a far recapitare alla Lazio un’offerta da circa 60 milioni di euro per il centrocampista serbo Milinkovic Savic.

Una cifra che in ogni modo è ben lontana da quella richiesta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron biancoceleste non sembra intenzionato ad abbassare le richieste che si aggirano intorno ai 90-110 milioni di euro.

Gianlorenzo Di Pinto