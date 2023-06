Calciomercato Lazio, il Milan non molla Frattesi: i dettagli sulla situazione legata al centrocampista del Sassuolo

Non solo Lazio su Davide Frattesi, ma il centrocampista del Sassuolo sembra avere una lunga fila di pretedenti, Milan, Inter, Juve, Roma su tutte.

Come riporta Sport Mediaset, l‘Inter sarebbe in pole per acquistare il giocatore, ma potrà farlo soltanto con una cessione importante. I rossoneri, che si stavano per tirare fuori dalla corsa, potrebbero riprovarci nel caso i nerazzurri non concretizzassero l’offerta.