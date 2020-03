Calciomercato Lazio, il Liverpool liquida Lovren. C’è già la lista dei sostituti

I Reds sarebbero sempre più vicini a salutare il centrale croato visti anche i rapporti non facili con l’allenatore

Lovren e il Liverpool sono sempre più vicini ai saluti: il croato non ha più spazio e Klopp non lo prende in considerazione, alimentato dalle voci di dissapori fra i due. Si parla di saluti già in estate: in questo può inserirsi la Lazio che vuole un rinforzo per la Champions del prossimo anno.

Dalla Spagna continuano a dare Lovren già lontano dal club inglese e secondo il portale As.com il mister dei Reds ha già in mente chi potrebbe sostituire il centrale: da Bastoni (Inter) a Upamecano (Lipsia) fino a José Maria Gimenez (Atletico Madrid).

L’addio quindi sarebbe sempre più vicino e toccherà poi ai biancocelesti capire come gestire l’eventuale trattativa.