Calciomercato Lazio, il Genoa si inserisce per Fares: le ultime sul futuro del giocatore algerino

Come riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe stato nelle ultime ore, un inserimento del Genoa per Mohamed Fares, in uscita dalla Lazio.

Le trattative con Parma e Girona non sembra decollare, ed ecco come il Grifone ne potrebbe aprofittare.