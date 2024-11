Calciomercato Lazio, il club progetta il futuro: spuntano due nomi dalla lista dei desideri. Di chi si tratta

Calciomercato Lazio, anche durante la sosta delle Nazionali, il club progetta il futuro della squadra. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, nella gara di ieri si sono affrontate Italia e Francia under 21 a Empoli, terminata 2-2, nella sfida sono scesi in campo due obiettivi di mercato della Lazio; Rayan Cherki, classe 2003 in forza al Lione e Valentin Atangana, centrocampista classe 2005 che la Lazio tiene sott’occhio.