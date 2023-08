Calciomercato Lazio, il club preme per Lloris e prosegue la trattativa: lo conferma Di Marzio

Lloris, secondo quanto riporta il giornalista e esperto di mercato il club biancoceleste insiste per portare nella capitale l’ex Tottenham

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, e nella lista del club biancoceleste c’è anche il nome del vice Provedel individuato in Lloris. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Lazio prosegue la trattativa per portare nella capitale l’ex portiere del Tottenham attualmente svincolato.