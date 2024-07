Calciomercato Lazio, il club biancoceleste SFIDA cinque club di serie A per un giovane attaccante argentino: I DETTAGLI

Calciomercato Lazio, il club capitolino ha messo gli occhi su un giovane talento sudamericano: su di lui altri club di serie A

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, con il club che vuole avere come obiettivo quello di garantire una rosa adeguata a Baroni. Per l’attacco secondo quanto viene riportato da Calciomercato.it, la Lazio avrebbe messo gli occhi su una giovane promessa argentina: si tratta di Facundo Bruera, classe ’98 e 194 cm d’altezza, cresciuto nelle fila dell’Estudiantes.

Il sito web di mercato spiega che, sul calciatore, ci sarebbero anche ben cinque club di serie A: Milan, Torino, Bologna, Genoa e Venezia. Il valore del suo cartellino è di 2.3 milioni commissioni incluse.