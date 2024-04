Calciomercato Lazio, due ritorni di fiamma in mediana: le idee del club per la prossima sessione di mercato

Come riporta l’edizione odierna de il Tempo, si starebbe pensando ad alcuni colpi di mercato in casa Lazio, per rinforzare il centrocampo di Tudor.

Si valuta un profilo seguito per tanto tempo, ovvero quello di Ivan Ilic, centrocampista del Torino, già monitorato in estate. Altro profilo finito nel mirino della società è Valentin Carboni, giocatore del Monza, che piace tantissimo per l’età.