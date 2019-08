Calciomercato Lazio, idea Samatta: ecco chi è il tanzaniano

La Lazio starebbe pensando a Mbwana Samatta come terzo attaccante

Ciro Immobile e Felipe Caicedo, due punte affidabili ma certamente non instancabili. Proprio per rinforzare il reparto offensivo, la Lazio starebbe pensando a Mbwana Samatta, prolifico attaccante tanzaniano del Genk.

IL CLASSE ’92 CHE TANTO PIACE A TARE – Samatta è un attaccante altruista, molto agile e con buona tecnica. Oltre a punta centrale all’occorrenza può anche giocare come ala destra o seconda punta ma la sua caratteristica principale è quella di non dare punti di riferimento alle difese avversarie grazie alla propria mobilità. L’ex TP Mazembe sa farsi rispettare in area di rigore grazie ai suoi 180 cm, ed è molto bravo di testa e con gli inserimenti da dietro.