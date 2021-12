Calciomercato Lazio, idea Meret se Strakosha parte a gennaio: le ultime

Strakosha è in scadenza di contratto e sembra intenzionato a non rinnovare: in caso di partenza anticipata sale la pista Meret del Napoli

C’è una nuova idea per la porta della Lazio ed è quella che conduce ad Alex Meret del Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su questo possibile scenario in vista del prossimo mercato di gennaio. Strakosha infatti è in scadenza di contratto a giugno e non sembra avere intenzione di rinnovare.

Per questo la Lazio, se dovessero arrivare offerte concrete dall’Inghilterra, preferirebbe cederlo già a gennaio. In quel caso Tare andrebbe alla carica per il portiere del Napoli che ha un contratto in scadenza nel 2023 ma non ha nessuna intenzione di rinnovare senza avere la certezza del posto da titolare, condizione che i partenopei non possono assicurargli. Ci sarebbe da trattare ma Giuntoli potrebbe in un certo senso agevolare la cessione per non vivere la prossima estate con la spada di Damocle dell’imminente scadenza contrattuale. Gennaio potrebbe riservare sorprese in questo senso.