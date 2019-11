Calciomercato Lazio, idea Lallana del Liverpool: i dettagli

Adam Lallana potrebbe approdare in Serie A

La storia tra Adam Lallana e il Liverpool sarebbe arrivata ai titoli di coda. Secondo The Athletic, il club di Werner avrebbe deciso di lasciar partire il classe ’88 a fine stagione quando scadrà il suo contratto, nel quale comunque esiste un’opzione che consente ai Reds di prolungare il rapporto per un’altra stagione. Clausola che la società inglese non sarebbe intenzionata ad esercitare visto che il centrocampista di St Albans non rientra nel progetto tecnico di Klopp.

INTERESSE DALLA SERIE A – Sul giocatore ci sarebbero già molti club interessati. Il trasferimento in Serie A è un’opzione da monitorare considerando anche il recente accostamento a Milan e Lazio come riportato dal Daily Star.