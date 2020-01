Calciomercato Lazio, idea Kurtic: il punto della situazione

Lazio idea Kurtic: il centrocampista della Spal può arrivare a Roma, i rapporti tra i due club sono buoni

Il mercato invernale della Lazio non dovrebbe riservare grandi sorprese. Il gruppo è unito, il giocattolo di Inzaghi funziona perfettamente, stravolgere gli ingranaggi adesso non sarebbe intelligente. «Ma se capiterà l’occasione» il club biancoceleste potrebbe piazzare qualche colpo.

Come riportato da Il Messaggero, «l’occasione» si chiama Kurtic: il centrocapista della Spal ha già vestito le maglie di Palermo, Torino, Atalanta e Fiorentina e quindi già pronto per la Serie A. Inoltre, dopo la trattativa Lazzari-Murgia, i rapporti tra le società sono ottimi, anche se difficilmente Semplici vorrà privarsi del giocatore a gennaio.

L’affare potrebbe andare in porto inserendo una contropartita tecnica come Berisha. Oppure essere rimandato in estate, quando sarà anche più chiaro il futuro di Parolo, il cui rinnovo non sembra così scontato.