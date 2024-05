Calciomercato Lazio, SPUNTA Holm! Biancocelesti in pressing. E l'Atalanta...

Calciomercato Lazio, per le fasce della prossima stagione spunta Holm: Fabiani in pressing se l’Atalanta non lo riscattasse

Come riportato dal Corriere dello Sport, è spuntato un nome a sorpresa per il calciomercato Lazio della prossima estate per quanto riguarda gli esterni di fascia.

I biancocelesti infatti sarebbero piombati su Holm, esterno dello Spezia attualmente in prestito all’Atalanta. I bergamaschi, che un anno fa hanno pagato 2.5 milioni di euro per il prestito, hanno un diritto di riscatto fissato a 8.5 milioni ma non hanno ancora deciso se esercitarlo. Se Holm dovesse tornare allo Spezia, Fabiani aumenterebbe decisamente il pressing.