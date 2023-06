Calciomercato Lazio, spunta l’attaccante a sorpresa! Ultimissime

Calciomercato Lazio, Lotito piomba su Dovbyk, attaccante del Dnipro: valutazione tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus

Spunta un attaccante a sorpresa per il calciomercato Lazio. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, i biancocelesti sarebbero piombati su Artem Dovbyk, attaccante del Dnipro, quasi 30 gol in questa stagione.

La valutazione del cartellino è di 10-12 milioni di euro più bonus e percentuali sulla futura rivendita. La pista può decollare presto.