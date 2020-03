Calciomercato Lazio, idea David per l’attacco biancoceleste

Il classe 2000 è sotto gli occhi della dirigenza biancoceleste anche se altri club hanno puntato il centravanti

In attesa di capire se Giroud riuscirà a vestire la maglia biancoceleste, la Lazio sta valutando anche altri giocatori per rinforzare l’attacco. Oltre a Muriqi, dal Belgio arriva un altro nome: Jonathan David, attaccante del Gent. Secondo il Messaggero infatti, il ragazzo piace molto alla dirigenza laziale ma è sotto l’osservazione di Inter e Arsenal anche se gli scout dei biancocelesti sono quelli più presenti alle gare del canadese. Per ora è rimandato tutto alla sessione estiva di mercato, quando il campionato darà le sue risposte.