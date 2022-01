Calciomercato Lazio, idea Bajrami per la prossima stagione: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio potrebbe bloccare già a gennaio Bajrami dell’Empoli per la prossima stagione: le ultime sulla trattativa

La Lazio starebbe lavorando per bloccare Bajrami dell’Empoli in vista della prossima stagione. Il trequartista azzurro, in gol proprio oggi all’Olimpico, sta mettendo in stand by tutte le offerte ricevute.

Sassuolo e Cagliari che negli ultimi giorni hanno provato a chiedere informazioni per l’albanese, resteranno vigili ma al momento Bajrami non partirà. La Lazio lo bloccherà per giugno. A riferirlo Gianluca Di Marzio.