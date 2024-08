Calciomercato Lazio, RITORNO di FIAMMA a centrocampo! C’è l’ok di Baroni, i tifosi non se lo aspettavano ASSOLUTAMENTE

Calciomercato Lazio, a centrocampo ritorno di fiamma per Arthur della Fiorentina: già cercato in passato, il nodo è l’ingaggio

Come riporta Il Messaggero, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma nell’attuale calciomercato Lazio. Fabiani sarebbe tornato a pensare ad Arthur, esubero in uscita dalla Juve.

I bianconeri sono disposti a cederlo ancora in prestito, ma fanno resistenze a contribuire (vedremo se sino all’ultimo) al suo stipendio mostruoso. Sei milioni sono il nodo,

per questo è sfumato il ritorno a Firenze da Palladino. Un ostacolo serio anche per la Lazio, che ha basato tutta la campagna acquisti sul ringiovanimento della rosa, ma anche sulla riduzione del monte-ingaggi a bilancio.