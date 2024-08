Calciomercato Lazio, due esuberi BLOCCATI nella Capitale. Cessioni REMOTE: il rischio è pagare due ingaggi A VUOTO

Calciomercato Lazio, due esuberi sono di fatto bloccati nella Capitale. Cessioni ad oggi impensabili: c’è un grande rischio che si corre

Come scrive il Corriere dello Sport, Hysaj e Pedro rimangono due profili in uscita dal calciomercato Lazio. I due non rientrano nei piani futuri del club biancoceleste, che farebbe volentieri a meno di pagare i loro lauti ingaggi a vuoto.

L’albanese guadagna 2,6 milioni, contro i 2 dell’esterno spagnolo ex Barcellona. Se rimanessero entrambi verrebbero tagliati dalle liste per campionato ed Europa League. E ad oggi l’opzione più plausibile è proprio questa.