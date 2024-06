Calciomercato Lazio, Holm tra Atalanta e Spezia: i biancocelesti RIMANGONO alla finestra. Le ultime sulla trattativa

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta sta riflettendo sul futuro di Emil Holm. L’esterno svedese, in prestito dallo Spezia, può essere riscattato dai bergamaschi per 8,5 milioni di euro.

Gasperini lo terrebbe volentieri, ma la società nerazzurra non è convinta del costo dell’operazione. In caso di ritorno in Liguria la Lazio farebbe un tentativo per cercare di portarlo a Formello, alla corte del nuovo allenatore Marco Baroni.