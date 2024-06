Calciomercato Lazio, c’è CONCORRENZA per Holm: un’altra squadra di Serie A su di lui. L’esterno dell’Atalanta ha molte pretendenti

Come riportato da Tuttosport, l’Inter ha messo nel mirino l’esterno dell’Atalanta Emil Holm, il quale è un obiettivo anche del calciomercato della Lazio. Lo svedese è ancora di proprietà dello Spezia, ma dovrebbe essere riscattato dai bergamaschi per 8 milioni di euro.

L’Inter vuole Holm per sostituire Denzel Dumfries, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che potrebbe essere ceduto in questa sessione di calciomercato per evitare di perderlo a zero al termine della prossima stagione.