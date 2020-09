Calciomercato, Lazio tra Hoedt e Mustafi: la situazione

Calciomercato Lazio, Hoedt e Mustafi sono i due nomi per la difesa ma l’ex biancoceleste è sempre più vicino al ritorno a Roma

Per la Lazio continua la ricerca di un difensore. Hoedt e Mustafi sono i due nomi caldi, ma con l’olandese in vantaggio. Come riportato da Il Messaggero, l’ex biancoceleste non è più nei piani del Southampton ed Inzaghi sarebbe pronto a riaccoglierlo alla sua corte. Lotito vorrebbe riportarlo a Roma con la formula del prestito secco e una somma da concordare, tuttavia il club inglese vorrebbe cederlo con diritto di riscatto.

Il capitolo Mustafi, invece, è più complesso: l’Arsenal non lo cede per meno di 10 milioni, nonostante l’infortunio al ginocchio. Condizioni che la Lazio non è disposta ad accettare.

Occhio, poi, a Diego Queiros: il classe ’99 è tra le fila del Porto e potrebbe rappresentare un colpo di prospettiva per la squadra biancoceleste.