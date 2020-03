Calciomercato Lazio, Hagi Jr aspetta una chiamata dall’Italia

Hagi Jr non sarà riscattato dal Rangers Glasgow e farà ritorno al Genk: per liberarlo, la Lazio dovrobbe versare 5 milioni

Hagi Jt aspetta la chiamata della Lazio. Almeno stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. Classe 1998, dotato di grande duttilità: in campo sa muoversi sia come trequartista che seconda punta. Figlio della stella romena Gheorghe Hagi che di lui ha detto: «È più forte di quanto lo fossi io alla sua età».

Il ragazzo ha già militato in Serie A con la maglia della Fiorentina ma, complice anche la giovane età, senza incidere particolarmente. Attualmente è in forza al Rangers Glagow, la proprietà del cartellino appartiene al Genk e l’intenzione degli scozzesi non sembrerebbe essere quella di riscattarlo. Per liberare Hagi Jr, la Lazio dovrebbe pagare i 5 milioni previsti dalla clausola del contratto e all’attaccante non dispiacerebbe affatto tornare in Italia.